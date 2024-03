Źródło zdjęć: © New World Wind

The WindTree - drzewo, które generuje prąd

To drzewo generuje prąd. Już wkrótce zobaczycie takie w miastach

New World Wind proponuje innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, oferując elektrownie wiatrowe, które na pierwszy rzut oka przypominają drzewa. Te niekonwencjonalne konstrukcje cieszą się rosnącą popularnością na całym świecie, jednak pozostaje pytanie o ich konkurencyjność cenową w stosunku do tradycyjnych OZE.

Inicjatywy związane z rozwijaniem odnawialnych źródeł energii nie ograniczają się jedynie do wznoszenia potężnych turbin wiatrowych czy rozległych farm solarnych, zajmujących obszerne tereny. Wśród dostępnych opcji znajdują się także takie, które można łatwo zintegrować z miejską przestrzenią, nie naruszając jej estetycznego charakteru. Jako przykład można tu podać fotowoltaikę integrowaną z budynkami (BIPV), charakteryzującą się co prawda nieco mniejszą efektywnością w porównaniu z tradycyjnymi panelami, ale spełniającą również funkcję dekoracyjną lub konstrukcyjną.

Produkty New World Wind, w tym charakterystyczne drzewa energetyczne znane jako The WindTree, są dostępne w różnorodnych opcjach. Klienci mogą dostosować kolor liści, ilość gałęzi, kolor pnia, a nawet zdecydować się na dodatkowe oświetlenie. Drzewo, o średnicy ośmiu metrów, posiada liście produkujące energię umieszczone na wysokości co najmniej 3,2 metra, a cała konstrukcja osiąga wysokość 9,8 metra.

Zakup takiego drzewa energetycznego nie wydaje się być rentowny w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami fotowoltaicznymi. Wiatrowa elektrownia tego typu dysponuje mocą 10,8 kW i składa się z 36 liści, z których każdy ma moc 300 W. Jednakże, nominalna moc całego urządzenia wynosi 5868 W. Koszt zakupu drzewa zaczyna się od 50,9 tys. euro, co oznacza, że tego rodzaju inwestycję należy traktować bardziej jako połączenie estetycznej dekoracji z funkcjonalnym urządzeniem generującym energię, a nie jako główne źródło energii odnawialnej.

The Wind Tree jest urządzeniem szczególnie czułym na działanie wiatru, zaczynając generować prąd już przy prędkości 2,5 m/s (9 km/h). Maksymalna prędkość wiatru, jaką urządzenie jest w stanie wytrzymać, to 43 m/s, z możliwością wytrzymywania porywów do 50 m/s.