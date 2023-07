To może być hit energetyki. Chiny budują mały reaktor jądrowy

Małe, modułowe reaktory jądrowe SMR (Small Modular Reactor) o mocy do 300 MW mogą być przyszłością energetyki wielu państw. Specjalna konstrukcja urządzenia pozwala na zmniejszenie rozmiaru elektrowni i budowę jej w odległych lokalizacjach, których nie można podłączyć do sieci energetycznej. Odpadają problemy związane m.in. z przesyłaniem prądu i rozbudową infrastruktury energetycznej.

Chiny są jednym z liderów na rynku elektrowni jądrowych - obecnie budowane są 24 takie obiekty. Istotną rolę ogrywają także prace nad reaktorami SMR. Nieprzypadkowo to właśnie chiński reaktor Linglong One był pierwszą konstrukcją, która przeszła kontrolę bezpieczeństwa przeprowadzoną przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Obiekt ma poradzić sobie z ekstremalnymi warunkami środowiskowymi i wieloma awariami.

W 2021 roku na wyspie Hainan rozpoczęto budowę reaktora Linglong One, który ma być pierwszym na świecie komercyjnym reaktorem SMR budowanym na lądzie.

Ostatnio serwis South China Morning Post poinformował, że firma China First Heavy Industries ukończyła budowę głównego modułu elektrowni. Moduł główny jest najważniejszą częścią reaktora - według podanych informacji, obiekt został zbudowany przy użyciu technologii opracowanej w Chinach.

Warto jednak zaznaczyć, że realnie jeszcze długa droga uruchomienia Linglong One. Według planów, elektrownia ma zostać ukończona do 2026 roku.

Budowany reaktor będzie produkował miliard kWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli zasilić 526 tys. gospodarstw domowych. Reaktory SMR to bezemisyjne źródło zasilania. Przy okazji mogą być dobrym źródłem zasilania do odsalania wody morskiej.