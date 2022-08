To pierwszy taki pociąg na świecie. Pojawił się w Niemczech

Coradia iLint – bo tak nazywa się najnowsze dzieło Francuzów – emituje jedynie parę i skroploną wodę, pracując przy niskim poziomie hałasu. Producent przekonuje, że jest to pierwszy krok do stworzenia najbardziej ekologicznej sieci kolejowej na świecie.

Warto nadmienić, że 1 kg paliwa wodorowego ma wydajność zbliżoną do 4,5 kg oleju napędowego. Zgodnie z zawartą umową, opiewająca na 93 miliony dolarów, kilkanaście pociągów wodorowych ma zastąpić 15 obecnie obsługiwanych składów. Nowe pojazdy mają kursować przez cały dzień, korzystając z jednego zbiornika wodoru. Ich deklarowany zasięg wynosi ok. 1 tys. km. Maksymalna prędkość pojazdów to 140 km/h, ale regularna prędkość pojazdów na tej linii waha się pomiędzy 80 a 120 km/h.