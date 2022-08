Okienna pompa ciepła. Rozwiązanie dla niewielkich mieszkań

Okienna pompa ciepła zainstalowana na parapecie jako źródło ogrzewania. To koncepcja, która pozwoliła firmom Gradient i Midea America zwyciężyć w konkursie Clean Heat for All Challenge w Nowym Jorku. Ta kompaktowa pompa ciepła ma posłużyć przede wszystkim osobom wynajmującym mieszkania o niewielkiej powierzchni.