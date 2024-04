Top 5 hulajnóg elektrycznych. Wiosna 2024

Hulajnoga elektryczna to znakomity pojazd do pokonywania nowych i regularnych tras w szybki i wygodny sposób. Przesiądź się z samochodu i zacznij jeździć tanio i ekologicznie. Sprawdź, które hulajnogi elektryczne polecamy wiosną 2024 roku!

Absolutny hit! Hulajnoga elektryczna Indiana ES770

Hulajnoga elektryczna Indiana ES770 to wygodny i ekologiczny środek transportu miejskiego, który umożliwia szybkie przemieszczanie się po mieście. Zasilana przez silnik o mocy 350 watów oraz baterię o pojemności 10,4 Ah, hulajnoga osiąga prędkość maksymalną do 25 km/h, a jej zasięg to nawet 25 km na jednym ładowaniu. Solidna konstrukcja wykonana z aluminium zapewnia stabilność i trwałość podczas jazdy, a system składania ułatwia przechowywanie i transportowanie urządzenia. Wyposażona w przednią i tylną lampkę LED oraz hamulec tarczowy, hulajnoga zapewnia również bezpieczną jazdę w różnych warunkach drogowych. Dzięki ergonomicznej kierownicy i antypoślizgowej powierzchni platformy, gwarantuje również wygodną i komfortową jazdę.

Hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC809 z wymienną baterią

Hulajnoga elektryczna Blaupunkt ESC809 to nowoczesne i stylowe rozwiązanie dla osób poszukujących szybkiego i wygodnego środka transportu miejskiego. Jest wyposażona w silnik o mocy 350 watów oraz baterię o pojemności 5 Ah. Osiąga prędkość do 20 kilometrów na godzinę. Można na niej przejechać do 20 kilometrów na jednym ładowaniu. Solidna konstrukcja gwarantuje trwałość i stabilność podczas jazdy, a system składania ułatwia przechowywanie i transportowanie urządzenia. Pojazd jest wyposażony w przednią i tylną lampkę LED oraz hamulec tarczowy, hulajnoga zapewnia również bezpieczną jazdę w różnych warunkach drogowych. Dzięki ergonomicznej kierownicy i antypoślizgowej powierzchni stopy, zapewnia również wygodną i komfortową jazdę. Wymienna bateria pozwala zabrać w podróż zapasową, aby zapewnić sobie dłuższe trasy.

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Plus z systemem KERS

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Plus to doskonały model, który cieszy się sporą popularnością wśród Klientów. Najbardziej szokuje zasięg! Hulajnoga może przejechać aż 60 kilometrów na jednym ładowaniu. Silnik o mocy 500 watów świetnie radzi sobie z przyspieszaniem i pokonywaniem wzniesień. 10-calowe koła dobrze amortyzują wstrząsy. Akumulator o pojemności 15 amperogodzin umożliwia długie podróżowanie bez obaw o brak zasilania. Nie mogło oczywiście zabraknąć tempomatu, amortyzacji, kierunkowskazów LED i sygnału dźwiękowego. Z kolei wyświetlacz LED informuje o prędkości i stanie baterii.

Hulajnoga elektryczna Ducati Pro I Evo 2023

Wyjedź na miasto na szybkiej i praktycznej hulajnodze elektrycznej DUCATI PRO I EVO, która błyskawicznie dowiezie Cię na miejsce docelowe z zachowaniem bezpieczeństwa. Zaprogramowane prędkości pozwolą Ci rozpędzać się maksymalnie do 20 km/h. Jedź do pracy, szkoły, na zakupy i na przejażdżkę, omijając korki i tłumy ludzi. Hulajnogę elektryczną DUCATI PRO I EVO wyposażono w hamulec przedni elektryczny i tylny tarczowy mechaniczny, który pozwoli Ci redukować prędkości i zatrzymywać jednoślad w miejscu, aby dostosowywać jazdę do warunków na drodze i celu podróży. Hulajnoga jest wytrzymała i odporna na uszkodzenia w trasie i podczas transportu na przykład autem. Dzięki temu jeszcze dłużej będziesz się cieszyć funkcjonalnością swojego jednośladu.

Nowość w ofercie! Hulajnoga elektryczna R-Evolution R-EV42112

R.EVOLUTION R-EV42112 to hulajnoga elektryczna, która nie tylko definiuje standardy wygody i mobilności, ale również zapewnia niezrównane doznania podczas podróży. To świetna opcja dla osób poszukujących efektywnego środka transportu miejskiego. Dzięki jej zaawansowanym funkcjom, trwałej konstrukcji i estetycznemu designowi, może stać się nie tylko środkiem lokomocji, ale także stylowym akcentem w Twoim codziennym życiu. Bateria o napięciu 36 woltów i pojemności 7,5 Ah umożliwia przebycie dystansu do 20 kilometrów na jednym ładowaniu akumulatora. Czas ładowania baterii wynosi około 5-7 godzin, więc bez problemu naładujesz ją podczas pracy czy pobytu w szkole.

