Top 5 słuchawek true wireless

Słuchawki dokanałowe Technics EAH-AZ60E-K

Słuchawki dokanałowe Technics EAH-AZ60E-K to produkt, który zachwyca zarówno jakością dźwięku, jak i funkcjonalnością. Te bezprzewodowe słuchawki oferują pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz, co zapewnia bogate i szczegółowe brzmienie. Technologia aktywnej redukcji szumów (ANC) pozwala na cieszenie się muzyką bez zakłóceń z otoczenia. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i silikonowym wkładkom w różnych rozmiarach, słuchawki te są niezwykle wygodne, nawet podczas długiego użytkowania. Możesz liczyć na 7 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, a z dołączonym etui do ładowania czas ten wydłuża się do 32 godzin. Słuchawki Technics EAH-AZ60E-K wyposażone są również w zaawansowane funkcje, takie jak kodek LDAC, wielopunktowe połączenie oraz szybkie ładowanie. Dzięki aplikacji Technics Audio Connect możesz łatwo zarządzać ustawieniami słuchawek, a ich wodoodporność na poziomie IPX4 zapewnia ochronę przed wilgocią​.

Słuchawki JBL Tune Beam

JBL Tune Beam to doskonały wybór dla miłośników muzyki ceniących sobie wysoką jakość dźwięku i nowoczesne funkcje. Te dokanałowe słuchawki bezprzewodowe wyposażone są w aktywną redukcję szumów, co pozwala na zanurzenie się w ulubionych utworach bez zakłóceń z otoczenia. Technologia JBL Pure Bass zapewnia głębokie i mocne brzmienie basów, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Słuchawki oferują do 12 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Dodatkowo, dzięki funkcji szybkiego ładowania, zaledwie 10 minut ładowania pozwala na 1 godzinę odtwarzania. Słuchawki JBL Tune Beam są również odporne na pot i zachlapania, co czyni je idealnym wyborem dla aktywnych osób.

Słuchawki Sony WFC500

Słuchawki SONY WF-C500 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie kompaktowość i lekkość. Słuchawki mają zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu możesz się skupić na muzyce! Bez bólu i zmęczenia. Technologia DSEE ma za zadanie sprawić, że dźwięki o wysokiej częstotliwości, które były skompresowane do formatu mp3 odzyskają swoje naturalne, mocne brzmienie. Muzyka brzmi bardziej realnie! Dodatkowym atutem jest możliwość personalizacji dźwięku dzięki aplikacji Sony. Słuchawki SONY WF-C500 dają Ci szereg możliwości! Ciesz się dźwiękiem nawet do 10 godzin! W kompaktowym etui uzupełnisz energię o około kolejne 10 godzin. To nie wszystko. 10 minut ładowania słuchawek starczy na niespełna 60 minut pracy urządzenia. Przekonaj się!

Słuchawki Xmusic TWS750K

Zamień się w słuch i rozkoszuj czystym dźwiękiem! Bezprzewodowe słuchawki XMUSIC TWS750 TWS na jednym ładowaniu pracują maksymalnie do 4 godzin, a dzięki etui ładującemu możesz wydłużyć ten czas do łącznie około 16 godzin - wystarczy, że włożysz słuchawki do naładowanego etui na około 2 godziny, by od nowa cieszyć się ulubioną muzyką. Stopień naładowania etui szybko sprawdzisz na cyfrowym wskaźniku. Wysokiej jakości, bezprzewodowe słuchawki XMUSIC TWS750 TWS zostały wyposażone we wbudowany mikrofon, dzięki czemu świetnie sprawdzą się także do prowadzenia rozmów. Ich obsługa jest w pełni intuicyjna - sterowanie dotykowe pozwoli Ci łatwo odbierać i kończyć rozmowy oraz regulować głośność.

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite to douszne słuchawki bezprzewodowe, które oferują wysoką jakość dźwięku i zaawansowane funkcje w przystępnej cenie. Dzięki dynamicznym przetwornikom o średnicy 10 mm, słuchawki te zapewniają bogaty i szczegółowy dźwięk z głębokimi basami. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 5 godzin, a z etui ładującym można korzystać z nich przez dodatkowe 20 godzin. Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 4 Lite są lekkie i wygodne, a ich ergonomiczny kształt zapewnia komfort noszenia nawet przez długi czas. Dzięki odporności na wodę i pot, słuchawki te są idealne do codziennego użytku oraz podczas aktywności fizycznych. Sterowanie dotykowe umożliwia łatwe zarządzanie odtwarzaniem muzyki oraz połączeniami telefonicznymi, a szybkie ładowanie pozwala na uzyskanie dodatkowej godziny odtwarzania po zaledwie 10 minutach ładowania.

