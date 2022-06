Traktor napędzany amoniakiem. Przyszłość rolnictwa?

Wynika to z faktu, że amoniak jest wykorzystywany w gospodarstwach rolnych jako nawóz. Dziennikarze serwisu farmer.pl zauważają, że dzięki temu rolnicy posiadają już odpowiednie struktury do jego przechowywania. Co więcej, amoniak o tej samej objętości, co wodór, posiada więcej energii od czystego wodoru, ale nadal jest to mniejsza ilość niż w przypadku oleju napędowego.