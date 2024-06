Håkan Wernersson z Wydziału Nauk o Materiałach i Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie w Malmo wraz ze swoim zespołem skonstruował śrubę, która skutecznie eliminuje niepożądany hałas. To innowacyjne rozwiązanie może wprowadzić znaczące zmiany w budownictwie, umożliwiając redukcję poziomu dźwięków docierających do wnętrz mieszkań nawet o połowę.

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że wynalazek szwedzkich naukowców pozwala obniżyć natężenie dźwięku o 9 decybeli , co oznacza zmniejszenie słyszanych dźwięków o połowę w porównaniu do tradycyjnych śrub.

Śruby te są szczególnie zalecane przy montażu płyt gipsowo-kartonowych na ścianach. Pozwalają one na rezygnację z dodatkowych warstw izolacyjnych, co przekłada się na oszczędność miejsca w pomieszczeniach przez zredukowanie grubości używanych materiałów. Jest to świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla właścicieli małych mieszkań i domów.