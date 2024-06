Twoja pralka może być... suszarką. Jak "uruchomić" tę funkcję?

Następnie włącz pralkę na cykl wirowania — najlepiej na najwyższych możliwych obrotach. Po zakończeniu cyklu zauważysz, że ręcznik wchłonął znaczną ilość wody z ubrań. Teraz potrzebujesz już tylko krótkiego czasu, by je całkowicie wysuszyć. Zazwyczaj wystarczy moment na wieszaku i ewentualne podsuszenie suszarką do włosów. Co istotne, skuteczność całej metody zależy od chłonności ręcznika, którego użyjesz. Ważne też, by był większy od mokrego ubrania.