Ukryte funkcje lusterek bocznych. Tak ułatwisz sobie jazdę

Lusterka boczne są także nieocenione przy włączaniu się do ruchu lub zmianie pasa. Podział lusterka na prawą i lewą stronę pomaga uniknąć tzw. martwego punktu, co może być trudne do oszacowania dla początkujących kierowców. Spoglądanie w prawą część lusterka pomoże zobaczyć nadjeżdżający pojazd – jeśli jest daleko, można spokojnie włączyć się do ruchu; jeśli znajduje się już po lewej stronie lusterka, lepiej poczekać, aż minie.