Ułóż ręcznik w oknie. To uratuje cię przed upałem w hotelu

Chociaż w Polsce upały dopiero na dobre nadchodzą, wysokie temperatury są czymś spodziewanym na egzotycznych wakacjach. W takich sytuacjach warto znać skuteczne sposoby na ochłodzenie, zwłaszcza gdy klimatyzacja w hotelowym pokoju nie działa lub jej brakuje. Te metody pozwolą ci szybko obniżyć temperaturę w pomieszczeniu i poczuć się lepiej.

Sposoby na upały. Co robić, kiedy nie działa klimatyzacja?

Awaria klimatyzacji to nie koniec świata. Istnieje kilka prostych trików na obniżenie temperatury w hotelowym pokoju. Na przykład, wieczorem wywieś mokry ręcznik w oknie – dobrze go wyciśnij, by z niego nie kapało. Wilgoć z ręcznika sprawi, że pokój stanie się chłodniejszy.

Jeśli natomiast masz wentylator, umieść przed nim miseczkę z kostkami lodu. Dzięki temu powietrze, które trafia do pomieszczenia, będzie chłodniejsze. Innym sposobem na zmniejszenie odczuwalnego gorąca jest odsunięcie wszelkich źródeł ciepła, takich jak ładujące się urządzenia elektroniczne. Ważne, by zrobić to przed snem.

Jak szybciej zasnąć, gdy nie ma klimatyzacji?

W tropikalnym klimacie wysokie temperatury mogą dokuczać także w nocy. Istnieją jednak metody na ochłodzenie się przed snem, nawet gdy klimatyzacja nie działa. Schłodzenie poduszki to świetny pomysł – włóż ją na dzień do lodówki, najlepiej zabezpieczając foliową torbą, by nie nasiąkła wilgocią. Po wyjęciu będzie przyjemnie chłodna.