Klimatyzacja w domu. Coraz więcej Polaków się decyduje

Często szukamy dobrego sposobu na upał. Wiadomo, że najskuteczniejszym jest zainstalowanie w domu urządzenia chłodzącego. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. Można postawić na klimakonwektory w połączeniu z pompą ciepła lub na klimatyzację. Choć do niedawna urządzenia chłodzące uchodziły za rozwiązania dość luksusowe, na które nie każdy mógł sobie pozwolić, obecnie coraz więcej Polaków interesuje się montażem klimatyzacji.

Ma to swoje odzwierciedlenie w danych. Z opublikowanych przez serwis Oferteo informacji wynika, że w 2023 r. zainteresowanie klimatyzacją jest wyraźnie większe, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Fakt, że coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzatorów, może wiązać się z popularnością fotowoltaiki w Polsce.

W porównaniu z 2022 r. szczególnie mocno w oczy rzuca się różnica w liczbie zapytań o montaż klimatyzacji w marcu 2023 r. W tym roku rozważaliśmy więc montaż klimatyzatorów jeszcze zimą, by odpowiednio przygotować się do okresu letniego.

- Z roku na rok obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania usługami monterów klimatyzacji na naszej platformie. Oznacza to, że klimatyzacja nie jest już postrzegana przez Polaków jako zbędny luksus, ale stała się jednym ze standardowych elementów wyposażenia polskich domów i mieszkań. Analizując dane z 2022 r., widzimy, że zainteresowanie usługami montażu trwało od kwietnia do października. W tym roku jednak już w styczniu nastąpił znaczny wzrost zapytań użytkowników. Jedną z przyczyn mogą być rosnące ceny ogrzewania, które skłoniły właścicieli mieszkań do szukania alternatywy w chłodniejsze dni i ogrzewanie pomieszczeń klimatyzacją - komentuje Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.