UOKiK skontroluje cyfrowych dystrybutorów gier. Co może to oznaczać dla graczy?

Ostatnie dni przyniosły wiele dyskusji na temat cen, jakie osiągają w Polsce gry na platformie Steam. Teraz pojawiła się zaś informacja od UOKiK o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego. Może ono doprowadzić do wszczęcia postępowania antymonopolowego. Sprawa ta ma ogromne znaczenie dla przeciętnych graczy, ponieważ to właśnie oni mogą najbardziej odczuć negatywne skutki praktyk ograniczających konkurencję.

W wydanym oświadczeniu prezes UOKiK stwierdził, że rynek cyfrowej dystrybucji gier zmienia sposób, w jaki gracze nabywają swoje gry. Coraz rzadziej mają oni bowiem nabywać fizyczne kopie, preferując raczej zakup wersji cyfrowych przez platformy sprzedażowe online. Zwrócił także uwagę na to, że ze strony dużych firm działających w tej branż mogą występować praktyki, które ograniczają konkurencję. W związku z tym zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i zarządził przeprowadzenie kontroli u trzech przedsiębiorstw. Dodał też, że obecnie trwa analiza materiałów dowodowych, które zostały zgromadzone do tej pory.

UOKiK może nałożyć karę pieniężną wynoszącą do 10% rocznych obrotów przedsiębiorcy, jeśli okaże się, że naruszył on przepisy antymonopolowe. Ponadto menadżerom, którzy przyczynili się do porozumień ograniczających konkurencję, grozi kara finansowa do 2 milionów złotych.