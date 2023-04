Uratował dane z zepsutego telefonu. Użył części wymontowanych z pralki

Wypadający z rąk telefon to przygoda, którą przeżył niemal każdy jego użytkownik. Telefon, którego po takim upadku już nie uruchomimy może być trumną dla naszych danych. Ich odzyskanie jest jednak możliwe i nie musi być drogie. Jeden sprytny majsterkowicz z Polski ograniczył koszty, odzyskując dane samodzielnie i używając części wymontowanych z pralki .

Pierwszym wyzwaniem było dobranie się do pamięci uwięzionej w strzaskanym urządzeniu. W tym celu należało rozmontować resztki telefonu i "wylutować" z niego pamięć. W tej kwestii nieodzowne było użycie strumienia gorącego powietrza. Wymontowana karta NAND została następnie ostudzona oraz oczyszczona.

Karty NAND odczytuje się podobnie do kart SD, ale mając już podobne doświadczenia na koncie, majsterkowicz potwierdza, że nie jest to sposób skuteczny. Jego mikrokontroler z pamięcią NAND nie współpracował prawidłowo z eksploratorem plików systemu Windows. Efektywną ścieżką było pobieranie danych z pamięci uszkodzonego telefonu na kartę SD, a następnie przesłanie do komputera.