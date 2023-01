Na samym wstępie należy zaznaczyć, że problem dotyczy wyłącznie urządzeń sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych między czerwcem 2021 r. a grudniem 2022 r. Listę modeli pralek ładowanych od góry narażonych na ryzyko pojawienia się dymu, topnienia elementów, przegrzania, a ostatecznie nawet i pożaru znajdziecie tutaj. Pomimo tego, że jest to problem dotyczący wyłącznie rynku amerykańskiego, warto wiedzieć, że takie zagrożenie istnieje i co je wywołało.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Samsung Electronics America Inc. (SEA) problem miał swoje źródło w przegrzewającym się panelu sterowania. Firma razem z amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) opracowała jednak rozwiązanie, które może mu zaradzić. Jest nim bezpłatna aktualizacja oprogramowania, dostępna do pobrania przez użytkowników za pomocą wbudowanego w pralce WiFi lub tzw. dongla, czyli klucza sprzętowego.

Firma wyjaśnia, że w przypadku pralek ze wbudowanym WiFi, podłączonych do zasilania i połączonych z Internetem, dojdzie do automatycznego pobrania oprogramowania do bezprzewodowej naprawy za pośrednictwem aplikacji SmartThings. Klienci, którzy nie podłączyli swojej pralki wyposażonej w Wi-Fi do Internetu, powinni na oficjalnej stronie Samsunga znaleźć instrukcje, w jaki sposób tego dokonać i zaktualizować oprogramowanie używając aplikacji SmartThings.