Urządzenie wylotowe do karabinu snajperskiego. To projekt studenta Politechniki Gdańskiej

Hamulec wylotowy to gazodynamiczne urządzenie montowane na końcu lufy. Powoduje on zmniejszenie odczuwalnego odrzutu broni palnej – jest to bardzo ważne dla strzelca, ponieważ odrzut wpływa negatywnie na kontrolę broni. Przekłada się to na celność i komfort strzelania, może nawet spowodować obrażenia u osoby strzelającej – mówił cytowany w komunikacie twórca projektu Kornel Piłat.