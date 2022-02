USA tworzą "atomowe wagony". Powstały w jednym celu

Gdy REV wejdą do użytku (ma się to stać już w 2024 roku), zostaną połączone z nowoczesnym pociągiem Atlas, zbudowanym do przechowywania setek ton wypalonego paliwa jądrowego. Pojazdy te mają przewozić m.in. wypalone pręty paliwowe ze stoczni i urządzeń napędowych na Wschodnim i Zachodnim Wybrzeżu do zakładu reaktorów marynarki wojennej w stanie Idaho.