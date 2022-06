Uzbrojone drony Axon na straży szkół. Rada etyki składa dymisję

Axon (dawniej TASER international) to firma, dostarczająca produkty z zakresu bezpieczeństwa – tasery, kamery czy wyposażenie dla służb mundurowych. W odpowiedzi na masakry, do których dochodzi w Stanach Zjednoczonych, Axon przedstawił pomysł na unieszkodliwienie uzbrojonych morderców.

Nieśmiercionośna broń oznacza w tym kontekście niewielki taser – paralizator w postaci dwóch wystrzeliwanych, małych elektrod, połączonych przewodowo ze źródłem zasilania, które po trafieniu w człowieka rażą go prądem powodując chwilowe obezwładnienie.

To powszechne wyposażenie policji i różnego rodzaju służb mundurowych, a nowością jest w tym przypadku umieszczenie tasera na latającej, częściowo autonomicznej platformie.

Dyrektor generalny Axona, Rick Smith, porównuje takie drony do innych systemów bezpieczeństwa, jak choćby przeciwpożarowe zraszacze i podkreśla korzyści, wynikające z użycia maszyn w roli ochroniarzy – drony nie są targane emocjami, nie zdenerwują się ani nie przestraszą, zapewniając powtarzalną, pewną reakcję na zagrożenie.

Pomysł Axona spotkał się na świecie z bardzo dużym zainteresowanie, a jednocześnie wywołał falę kontrowersji. Pojawiła się ona mimo szeregu zastrzeżeń Ricka Smitha, który uprzedzał, że – choć jego firma rozpoczęła pracę nad uzbrojonymi dronami – to ich użycie musi być poprzedzone opracowaniem rygorystycznych przepisów i zasad stosowania takich maszyn.

Jednym ze skutków ogłoszenia prac nad dronami z taserami okazał się protest pracowników Axona. Powołana przez tę firmę rada etyki, zajmująca się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w robotyce i sektorze bezpieczeństwa, oprotestowała pomysł, a 9 z 12 jej członków podało się do dymisji. Zdecydowana reakcja sprawiła, że Axon zadeklarował wycofanie się z opracowania dronów – ochroniarzy.

Całą sytuację skomentował Rick Smith: "Zdalnie sterowany dron z funkcją paralizatora to pomysł, a nie produkt. Musimy wykonać wiele pracy, by sprawdzić, czy ta technologia jest opłacalna i by zrozumieć, czy wyrażane publicznie obawy są uzasadnione."