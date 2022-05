Waży 210 ton. Największy na świecie pojazd elektryczny rozpoczął pracę

"W First Mode wiemy, że znajdujemy się w momencie, w którym wszystko stanęło w ogniu. Pilna potrzeba wymaga od nas wykorzystania każdego narzędzia i każdej technologii do walki ze zmianami klimatycznymi" – powiedział Chris Voorhees, prezes i dyrektor generalny First Mode. "Jestem bardzo dumny z naszego zespołu i partnerstwa z Anglo American, które koncentruje się na dekarbonizacji u źródła, aby wprowadzić znaczące i niezbędne zmiany, do których wszyscy dążymy. Mamy nadzieję, że ten przełom w dziedzinie czystej energii o zerowej emisji zainspiruje innych do podjęcia znaczących działań w walce o naszą planetę".