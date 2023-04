Niemieccy naukowcy z Fraunhofer ISE opracowali fasadowe panele solarne, które mogą w bardzo dobry sposób uzupełniać pracę pomp ciepła. Pochłaniają one ciepło ze Słońca i wykorzystują je jako źródło dla domowych pomp ciepła. Wynalazek, będący efektem projektu Tabsolar, stworzony jest z betonu UHPC, czyli betonu wysokowartościowego.

Każdy z paneli ma w sobie liczne rozgałęzione kanały, które wypełnione są płynem. Jego rolą jest pochłanianie ciepła słonecznego. Pozyskana w ten sposób energia jest przekazywana do obiegu pompy ciepła za pomocą zainstalowanego wymiennika.

"Projekt struktur kanałów jest tworzony przy użyciu bionicznego procesu FracTherm, opracowanego przez Fraunhofer ISE, który wytwarza wieloraki rozgałęziony (lub fraktalny) wzór podobny do żył występujących w liściach lub ludzkim ciele" - czytamy na stronie Fraunhofer ISE.

Zdaniem autorów projektu taki proces projektowania sieci kanałów pozwala na ich równomierne rozmieszczenie w panelach o w zasadzie dowolnym kształcie. Zapewnia to równomierny przepływ i zmniejsza zużycie energii przez pompę ciepła.

Panele Tabsolar występują w różnych wariantach. Ich standardowa powierzchnia to ok. 1,75 metra kwadratowego. Panele są przeszklone lub nieszkliwione. Te drugie przeznaczone są do pomp ciepłą, które podgrzewają ciepłą wodę użytkową lub wodę w basenach. Panele szklane są w stanie generować wyższe temperatury, dlatego mogą pełnić podobną funkcję dla budynku jak typowe kolektory solarne.