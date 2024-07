Wielu kierowców popełnia ten błąd. W ten sposób niszczą silnik

Często spotykaną sytuacją jest pusta droga oraz dobre osiągi samochodu, gdzie kierowca chce wyprzedzić wolniejszy pojazd. Wielu z nich w takiej sytuacji nie dokonuje redukcji biegu, zakładając, że dostępne miejsce i czas na manewr są wystarczające, a samochód przyspieszy po wciśnięciu gazu do podłogi. Jest to jednak błędne podejście, które może negatywnie wpłynąć na wydajność silnika .

Nie brakuje również kierowców przekonanych, że przyspieszanie przy niższych obrotach jest lepsze, ponieważ generuje mniej hałasu. Tymczasem nadmierne obciążenie przy niskich obrotach szkodzi jednostce napędowej. W tym zakresie silnik pracuje mniej efektywnie, co oznacza, że większa część energii z paliwa przekształcana jest w ciepło zamiast w przyspieszenie pojazdu. Prowadzi to do wyższego zużycia paliwa i przegrzewania się wewnętrznych części silnika.