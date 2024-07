Wiesz, do czego służy gumowy pasek pod zderzakiem? Zapomniana technologia

Chociaż wiele starych rozwiązań przeszło już do historii, niektóre z nich wciąż mają swoje zalety. Z pewnością można zrezygnować z koralików na oparciach siedzeń, ale gumowe paski antystatyczne – znane również jako uziemienie – miały istotne zastosowanie. Te paski, sięgające od zderzaka do nawierzchni, były kiedyś nieodłącznym elementem każdego pojazdu. Obecnie można je znaleźć głównie w starszych modelach samochodów , a ich cena wynosi około 5 zł.

Źródłem tego problemu był ładunek elektryczny nagromadzony na powierzchni samochodu . Ładunek ten nie mógł być swobodnie rozładowany, ponieważ metalowe elementy samochodu nie miały kontaktu z ziemią. Zjawisko to było szczególnie widoczne zimą, gdy powietrze jest suche. Gumowy pasek antystatyczny miał za zadanie usuwać te ładunki.

Jaki był problem z tym rozwiązaniem? Nie działało ono w pełni skutecznie . Choć paski odprowadzały elektryczność z karoserii, ubrania kierowcy i pasażerów podczas jazdy również się elektryzowały. Nawet jeśli elektryczność została usunięta z karoserii pojazdu , po opuszczeniu auta nadal mogliśmy odczuć to nieprzyjemne doznanie.

Chociaż gumowe paski antystatyczne praktycznie zniknęły z wyposażenia samochodów osobowych, pozostają obowiązkowe w przypadku cystern. Ich rola nie ogranicza się jednak tylko do eliminowania efektu kopnięcia, ale przede wszystkim zapobiega pojawieniu się iskier podczas przelewania paliwa, co mogłoby prowadzić do poważnych konsekwencji.