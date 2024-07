Włóż pod uszczelkę w pralce. Urządzenie zyska nowe życie

Ok, rozumiem

Jeśli zaniedbasz regularne czyszczenie swojej pralki, prędzej czy później pojawi się w niej pleśń. Na początku możesz jej nie zauważyć, ponieważ często rozwija się ona w trudno dostępnych miejscach, takich jak uszczelka bębna. Kiedy jednak zaczniesz czuć nieprzyjemny zapach, będzie to znak, że problem jest już rozwinięty. Zamiast liczyć na cud, od razu przystąp do działania, gdy tylko dostrzeżesz pleśń. Oto, co możesz zrobić, aby skutecznie temu zaradzić.

Używanie pralki, w której występuje pleśń, jest szkodliwe dla zdrowia. Kiedy zauważysz czarne plamki na jakimkolwiek elemencie pralki lub wyczujesz zapach stęchlizny wydobywający się z bębna, nie zwlekaj z działaniem. Istnieje kilka prostych, domowych sposobów, które pomogą ci pozbyć się grzyba.

Skąd bierze się pleśń w pralce?

Pleśń w pralce, na przykład pod uszczelką, zazwyczaj powstaje przez brak odpowiedniej pielęgnacji urządzenia. Wiele osób popełnia ten błąd, myśląc, że skoro pralka służy do czyszczenia ubrań (tak jak zmywarka do naczyń), to nie wymaga czyszczenia. Niestety, takie podejście sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni.

Pamiętaj, że do pralki trafiają różne zabrudzenia, jak np. błoto, resztki jedzenia, pot. Podczas prania te zanieczyszczenia są spłukiwane z tkanin, ale nie znikają magicznie -trafiają do przewodów i dalej do kanalizacji. Po drodze część bakterii osadza się na elementach pralki. Regularna pielęgnacja sprzętu jest kluczowa, aby zapobiec rozwojowi bakterii oraz powstawaniu grzyba.

Jaki jest sposób na pleśń w pralce?

Uszczelka jest jednym z miejsc w pralce, gdzie może pojawić się pleśń. Po praniu gromadzą się tam resztki wody zmieszane z detergentami i zabrudzeniami z odzieży. Jeśli nie suszysz jej po każdym użyciu i nie czyścisz regularnie, szybko pojawi się tam pleśń i zapach stęchlizny.

Aby pozbyć się tych problemów, użyj mocnych środków. Nasącz papierowy ręcznik wybielaczem i umieść go pod uszczelką, pozostawiając na kilka godzin. Po tym czasie wyjmij ręcznik i przetrzyj gumę czystą ściereczką. Po zakończeniu czyszczenia zostaw drzwiczki pralki otwarte, aby uszczelka mogła wyschnąć.

Jak dbać o pralkę?

Zasada o zapobieganiu zamiast leczenia sprawdza się także w przypadku pralki. Aby uniknąć problemów z pleśnią, dbaj o swoją pralkę na co dzień. Po każdym praniu zostawiaj otwarte drzwiczki, aby wnętrze urządzenia mogło wyschnąć. Możesz także wytrzeć uszczelkę suchą ściereczką.