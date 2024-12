Włóż słomkę do telefonu. Twoje urządzenie ci za to podziękuje

Słomka w telefonie to prosty sposób na dokładne usunięcie kurzu z trudnodostępnych miejsc, takich jak głośniki czy wejście ładowarki . Brzmi interesująco? Przeczytaj, jak zastosować tę metodę.

Usuwanie kurzu z telefonu komórkowego może być wyzwaniem. Zabrudzenia osiadają w miejscach, które są trudne do wyczyszczenia, zwłaszcza w głośnikach czy portach do ładowania . Przestrzenie te są na tyle małe, że manualne czyszczenie staje się praktycznie niemożliwe bez ryzyka uszkodzenia delikatnych elementów .

Aby zastosować ten trik, musisz przygotować kilka rzeczy: słomkę, górną część plastikowej butelki z zakrętką, lutownicę lub dłuto, a także klej, najlepiej na gorąco. Rozgrzej lutownicę lub dłuto i użyj narzędzia, by wyciąć otwór w zakrętce butelki, na tyle duży, by zmieściła się przez niego słomka. Umieść ją w otworze, tak by jeden koniec znalazł się wewnątrz butelki i przyklej ją klejem na gorąco. Poczekaj, aż wszystko porządnie wyschnie.