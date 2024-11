Czas ładowania baterii w telefonie. Co ma największy wpływ?

Moc ładowania smartfonów zależy od wykorzystanej technologii i standardu USB. Aby lepiej zrozumieć ten proces, musimy przyjrzeć się mocy ładowania, wyrażanej w watach (W). W uproszczeniu oznacza to ilość energii, jaką możemy dostarczyć do urządzenia.

Kable USB typu C zwiększają możliwości ładowania do 15 W, dzięki natężeniu 3 A (przy napięciu 5 V). Przy zwiększonej mocy konieczna jest technologia szybkiego ładowania. Nawet smartfony z maksymalną mocą ładowania wynoszącą 18, 20 czy 25 W (jak np. Samsung Galaxy S24) stosują technologię szybkiego ładowania.

Moc ładowania jest ważna dla oszacowania, jak szybko naładujemy baterię. Należy jednak uwzględniać także inne czynniki, takie jak pojemność baterii – przy tej samej mocy większa bateria potrzebuje więcej czasu na pełne ładowanie. Ważny jest też stopień naładowania ogniwa – producenci często podają czas potrzebny na naładowanie go od 0 do 100%, od 0 do 50% lub od 1 do 100%.