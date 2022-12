Wojskowa baza danych na eBayu. Kupili ją za bezcen

Badacze z grupy Chaos Computer Club kierowanej przez wspomnianego wcześniej Matthiasa Marxa znaleźli na eBayu ofertę dotyczącą urządzenia w kształcie pudełka po butach do pobierania danych biometrycznych, które zostało wystawione za 149,95 dol. Udało im się zbić cenę do zaledwie 68 dol. (ok. 300 zł), a gdy sprzęt w sierpniu bieżącego roku trafił w ich ręce, okazało się, że na jego kartach pamięci znajdują się wrażliwe dane wojskowe Stanów Zjednoczonych – donosi The New York Times.