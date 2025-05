Wtedy zabraknie tlenu na Ziemi. Naukowcy mają prognozy

Według prognoz, przewidywane zmiany mogą nastąpić za około miliard lat . Taki czas daje ludzkości możliwość rozwinięcia technologii, które pozwolą na kolonizację innych planet. Jednakże, jeśli nie uda się opuścić Ziemi przed tymi zmianami, może to skutkować całkowitym zniszczeniem ludzkości.

W odległej przyszłości skład atmosfery Ziemi ma przypominać ten sprzed około 2,4 miliarda lat, zanim doszło do tzw. wielkiego zdarzenia oksydacyjnego. Naukowcy doszli do takich wniosków, korzystając z zaawansowanych symulacji biosfery naszej planety.

Eksperci wyjaśniają, że z upływem czasu Słońce staje się coraz gorętsze, co skutkuje większym uwalnianiem energii. W efekcie dochodzi do obniżenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, ponieważ ulega on rozkładowi na skutek absorpcji ciepła.