Wyłączali fotowoltaikę. Teraz tłumaczą dlaczego

Na początku lipca Polskie Sieci Elektroenergetyczne były zmuszone do zaniżenia generacji źródeł fotowoltaicznych. Było to skutkiem nadmiernej podaży elektrycznej na naszym rynku w porównaniu z popytem. Generacja z fotowoltaiki przyłączonej do sieci średniego i wysokiego napięcia trwała aż sześć godzin - od 11:00 do 17:00 2 lipca 2023 r.