Wymyślił koło na nowo, ale po co? Oto rower bez kół, który jeździ

Sergiej Gordiejew zdobył popularność dzięki swoim kreatywnym pomysłom i zdolnościom konstruktorskim, prezentowanym na kanale The Q. Wcześniej zaprezentował już rower z kwadratowymi kołami, a teraz przeszedł do jeszcze bardziej nietypowego projektu – roweru, który nie posiada kół w ogóle. A przynajmniej nie w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Mimo to urządzenie jest zdolne do jazdy i przekracza granice typowych rozwiązań inżynieryjnych.