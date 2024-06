Wystarczy słomka, a telefon będzie jak nowy. Sprawdź ten prosty trik

Codzienne przedmioty, których używamy, czasem kryją w sobie nietypowe zastosowania. Przykład? Słomka, zazwyczaj służąca do picia napojów, może okazać się świetnym narzędziem do czyszczenia telefonu komórkowego. Choć brzmi to absurdalnie, to słomka rzeczywiście może przyczynić się do poprawy funkcjonowania twojego urządzenia. Nie wierzysz? Ten prosty trik sprawi, że twój telefon dłużej będzie utrzymywał wydajność.

W czym pomoże słomka włożona do telefonu?

Zastosowanie słomki jako narzędzia do czyszczenia telefonu to genialny patent. Wejścia do ładowarki, słuchawek, a także głośniki telefonu często są miejscem gromadzenia się kurzu i brudu, które są trudno dostępne do czyszczenia. Rozkręcanie urządzenia w domowych warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia lub utraty gwarancji, dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest użycie sprężonego powietrza, które można kupić w sklepach z elektroniką. Jednakże nasza metoda, trik ze słomką, działa równie skutecznie i jest bezpłatna.

Jak przygotować słomkę do czyszczenia telefonu?

Jak przekształcić słomkę w narzędzie czyszczące? Potrzebujesz kilku rzeczy: rurki do napojów, plastikowej butelki z nakrętką, dłuta lub lutownicy oraz gorącego kleju. Za pomocą dłuta lub lutownicy wykonujesz otwór w nakrętce, przez który przekładasz słomkę (uważając, by otwór nie był zbyt duży).

Następnie umieszczasz rurkę tak, by jej kawałek znajdował się w środku butelki, a drugi na zewnątrz. Nakrętkę mocujesz klejem wokół słomki i czekasz na wyschnięcie kleju. Na koniec do wylotu butelki przykładasz rurę odkurzacza, upewniając się, że słomka jest wewnątrz. Tak przygotowana konstrukcja jest gotowa do usuwania zanieczyszczeń z niedostępnych zakamarków telefonu.

Jak korzystać z tego gadżetu?

W jaki sposób czyścić telefon? Należy wsuwać słomkę w zakamarki telefonu. Jeśli się nie mieści, wystarczy przyłożyć ją do obudowy – taka metoda także usuwa wszelkie drobinki i paprochy. Włącz odkurzacz, odczekaj chwilę, a twoje urządzenie będzie wolne od kurzu.

Patent ze słomką sprawdzi się również przy portach USB, HDMI i innych gniazdach w komputerach, telewizorach i innych urządzeniach. Słomka oraz cała konstrukcja są użyteczne nie tylko przy telefonie. Można ich używać do wyciągania drobnych zabrudzeń z różnych zakamarków w domu oraz samochodzie.