Wzrost częstotliwości cyklonów w regionie Karaibów. Nowe odkrycia naukowców

Dominik Schmitt z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie, główny autor badania, podkreśla, że częstotliwość cyklonów wzrosła szczególnie w ostatnich dwóch dekadach. "Kluczowym odkryciem naszych badań jest to, że częstotliwość występowania burz regionalnych stale wzrasta od 5700 lat p.n.e. [...] Co ciekawe, częstotliwość występowania burz na badanym obszarze była znacznie wyższa w ciągu ostatnich dwóch dekad niż w ciągu ostatnich sześciu tysiącleci — co jest wyraźnym wskazaniem na wpływ współczesnego globalnego ocieplenia" - powiedział Live Science Schmitt.