Zanim wyrzucisz stary telefon. Jak uniknąć kradzieży danych?

Przeciętny użytkownik telefonii komórkowej wymienia swoje urządzenie co trzy lata. W tym czasie systemy operacyjne przestają być wspierane, a stan techniczny aparatów pogarsza się, co wzywa do zamiany. Przed wyrzuceniem telefonu do pojemnika na elektroodpady należy go odpowiednio przygotować, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony. Bez wykonania kilku kluczowych kroków ktoś może uzyskać dostęp do naszych danych, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Czy warto oczyścić telefon z danych przed wymianą urządzenia?

Świadomość zagrożeń cybernetycznych wzrosła znacząco. W związku z tym coraz więcej osób podchodzi ostrożniej do udostępniania swoich danych osobowych, takich jak adres e-mail czy numer telefonu. Jednakże przez niewielką nieostrożność podczas utylizacji telefonu można narazić się na kradzież danych osobowych. Niewystarczające jest samo wylogowanie się i usunięcie plików; pamięć telefonu musi być dokładnie wyczyszczona.

Na urządzeniach mobilnych dane często są niezaszyfrowane, co oznacza, że można je stosunkowo łatwo odzyskać. Osoba, która uzyska dostęp do tych danych, może je wykorzystać nielegalnie, co może skutkować m.in. wzięciem kredytu na nasze nazwisko lub wglądem w naszą prywatną korespondencję. Aby uniknąć takich sytuacji, warto przywrócić telefon do ustawień fabrycznych, co spowoduje całkowite usunięcie danych z urządzenia, czyniąc je bezużytecznym dla potencjalnych złodziei informacji.

Jak wyczyścić pamięć telefonu, który jest uszkodzony?

Bywa, że telefon jest na tyle uszkodzony, że nie możemy go włączyć i wyczyścić w standardowy sposób. Nawet gdy urządzenie wydaje się nieprzydatne, jego wewnętrzna pamięć może być nadal w dobrym stanie. W takiej sytuacji warto udać się do punktu serwisowego, gdzie specjalista za niewielką kwotę (20-30 zł) usunie dysk i zniszczy go na naszych oczach, zapewniając bezpieczeństwo naszych danych.