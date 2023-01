Zapomnij o RGB. Ta klawiatura wyświetla całe obrazy

Według Finalmouse klawiatura składa się z ekranu z laminowanego szkła nazwanego Laminated DisplayCircuit Glass Stack, który stanowi również przezroczyste klawisze i daje produktowi możliwość wyświetlania wielokolorowej grafiki pod ich spodem. A do tego zapewnia naszym dłoniom przyjemne użytkowanie.

Motywy interaktywnego wyświetlacza generowane są przez silnik Unreal Engine 5 – od graficznych ilustracji po pełne sceny wideo. To, co również wyróżnia tę klawiaturę to fakt, że jest ona zasilana przez swój GPU i CPU. Łatwa w użyciu klawiatura podłączana jest za pomocą pojedynczego kabla USB-C. Katalog wizualizacji można rozszerzać poprzez aplikację Finalmouse dostępną na Steamie.