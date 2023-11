Zasili 200 tys. domów. Największa farma fotowoltaiczna na świecie

Nie jest to przypadek, że uruchomienie farmy nastąpiło tuż przed rozpoczęciem konferencji klimatycznej COP28, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. w Dubaju. Miks energetyczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich pozostawia wiele do życzenia, co zresztą powodowało głośno wyrażane wątpliwości wobec pomysłu organizacji wydarzenia właśnie w tej lokalizacji.

Największa taka na świecie – farma fotowoltaiczna w Al Dhafra

Wracając jednak do tematu, farma fotowoltaiczna w Al Dhafra składa się z prawie 4 milionów dwustronnych paneli fotowoltaicznych, które generują łącznie 2 GW mocy. To wystarczająca ilość energii, aby zasilić prawie 200 tys. domów. Obiekt przyczyni się też do eliminacji emisji ponad 2,4 miliona ton dwutlenku węgla rocznie.

Dzięki dodaniu 2 GW mocy, łączna moc produkcyjna energii słonecznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wzrosła do 3,2 GW, co stanowi wzrost o ponad 50 proc. Planowane są dalsze inwestycje w tym kierunku, z zamiarem osiągnięcia do końca 2030 r. mocy produkcji energii odnawialnej na poziomie 14 GW.

Za stworzenie tej imponującej farmy odpowiadają cztery podmioty: Abu Dhabi National Energy Company i Abu Dhabi Future Energy Company, a także francuska firma RDF Renewables i chiński producent JinkoPower. Pierwszy z nich jest właścicielem 40 proc. projektu, a pozostałe trzy podmioty podzieliły między siebie resztę udziałów.

Wojciech Kulik, dziennikarz Gadżetomani