Chiny zaangażowały się w budowę infrastruktury drogowej na trasie dawnego Jedwabnego Szlaku w ramach projektu " Jeden pas i jedna droga ", który jest rozwijany już od 2013 roku. Obejmuje on m.in. budowę dróg i autostrad, które połączą ok. 70 krajów.

Mimo że maszyna sprawdza się świetnie i naprawdę ułatwia pracę Chińczykom, to jej żywotność jest mocno ograniczona. "Żelazne potwory" mogą pracować ok. 4 lata, co odpowiada ok. 700 ustawionych w tym czasie przęseł mostów. Krytycy rozwiązania dodatkowo wskazują na negatywne skutki dla lokalnej gospodarki, jakie przeniesie wykorzystanie "Potworów". Mimo to nie da się zaprzeczyć, że Chińczycy mają rozmach.