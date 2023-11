Zero pominiętych miejsc podczas szczotkowania

Wydaje ci się, że dobrze dbasz o swoje zęby, bo myjesz je dwa razy dziennie? Niestety wcale nie jest to takie pewne. Równie ważne od tego, jak często szczotkujesz zęby jest to, jak dokładnie to robisz. A z tym bywają kłopoty. Okazuje się bowiem, że większość z nas pomija pewne obszary podczas szczotkowania. To z kolei powoduje nagromadzenie się osadów nazębnych, a w konsekwencji prowadzi do poważnych problemów takich jak choroby dziąseł, nieświeży oddech i próchnica. Czy można zatem coś zrobić, by mieć pewność, że zęby sa odpowiednio umyte? Oczywiście! Wystarczy sięgnąć po szczoteczkę Oclean X10.

Czyste zęby bez żadnych wątpliwości

Szczoteczka Oclean X10 podczas każdego mycia dokładnie przeanalizuje twój sposób szczotkowania i wyświetli na ekranie model uzębienia, podzielony na 8 stref, wskazując na nim miejsca dokładnie umyte oraz te pominięte. Co więcej, model ten został wyposażony w interaktywne emoji, które da ci informację zwrotną na temat jakości twojego mycia. To z pewnością dostarczy ci kolejnych powodów do uśmiechu! Szczoteczka sama zaproponuje też dodatkowy cykl mycia, by poprawić efekty szczotkowania – możesz uruchomić go jednym kliknięciem. To wszystko jest możliwe dzięki 6-osiowemu czujnikowi żyroskopowemu, który na podstawie różnego położenia szczoteczki, rozpozna Twoje ruchy szczotkowania.

O odpowiednią moc wibracji zadba natomiast innowacyjny i opatentowany silnik Maglev, który wykonuje aż 80 000 ruchów na minutę, co pozwala na niezwykle skuteczne czyszczenie zębów oraz trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych, nieosiągalnych dla szczoteczek manualnych czy elektrycznych. Mikrobąbelki powstałe w wyniku zmieszania wody, pasty i śliny dokładnie usuwają resztki pokarmu, bakterie i osad nazębny, zapobiegając gromadzeniu się kamienia nazębnego. Twoje zęby będą czyste jak nigdy wcześniej, a ty nie będziesz mieć co do tego żadnych wątpliwości. Co więcej, nie musisz obawiać się, że tak mocny silnik będzie generował nieprzyjemny hałas. Dzięki technologii WhisperClean hałas został zredukowany do poziomu poniżej 45 dB, nawet podczas pracy z maksymalną mocą.

Szczoteczka na miarę twoich potrzeb

Szczoteczka Oclean X10 oferuje aż 5 różnych programów szczotkowania:

czyszczenie

wybielanie

zęby wrażliwe (delikatny)

masaż

polerowanie

Dodatkowo na każdym trybie możesz ustawić 1 z 5 dostępnych poziomów intensywności, aby jeszcze lepiej dopasować je do swoich potrzeb. O tym, jak długo powinieneś myć zęby przypomni ci wbudowany timer, który odmierza 2 minuty, a co 30 sekund szczoteczka sygnalizuje, aby zmienić obszar szczotkowania.

Oclean X10 jest też bardzo prosta w obsłudze. Pomimo, że posiada wyświetlacz, została wyposażona również w standardowe przyciski, które umożliwiają nawigację i wybór programu oraz intensywności szczotkowania. To doskonały kompromis między korzyściami płynącymi z wyświetlania efektów mycia na szczoteczce a łatwością i prostotą obsługi, z którą poradzi sobie każdy.

Oclean X10 – jedyna w swoim rodzaju

Tym, co jeszcze wyróżnia Oclean X10 spośród innych szczoteczek, jest niewątpliwie bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu – aż 60 dni, dzięki czemu możesz zabrać ją nawet na długie wakacje bez konieczności pamiętania o spakowaniu ładowarki. Ładowanie baterii do pełna zajmuje natomiast zaledwie 3,5 godziny. Łatwo też utrzymasz swoją szczoteczkę w czystości. Dzięki temu, że model ten posiada certyfikat wodoszczelności IPX7 możesz bez problemu umyć ją pod bieżącą wodą.

Twoje szczoteczka będzie zawsze gotowa do pracy, bo funkcja automatycznego wybudzania wykrywa, kiedy użytkownik podnosi ją i sprawia, że jest ona gotowa do działania bez konieczności włączania jej przyciskiem. Lekka i poręczna konstrukcja sprawia, że szczoteczka bardzo dobrze leży w dłoni oraz jest przyjemna w dotyku. Oclean X10 jest dostępna w 3 unikalnych kolorach inspirowanych oceanem: perłowej, jasnej szarości, błękicie oceanu oraz koralowym różu, a jej niespotykany i wyjątkowy design, który ozdobi twoją łazienkę, został doceniony międzynarodową nagrodą iF Design.

