Zmiana naszego symbolu. Pora usunąć widoczny celownik dla wroga

"Najważniejsza modyfikacja dotyczy art. 22 obecnej ustawy. Zostaną do niego dodane dwa nowe ustępy, umożliwiające wykorzystanie tzw. szachownicy lotniczej w wersji o niskiej widoczności, gdy uzasadniają to wymagania bezpieczeństwa lub warunki operacyjne" - informuje "Rzeczpospolita".

W takich ostatecznościach kolor czerwony będzie zastępowany barwą powierzchni, jak np. skrzydła, natomiast biały jaśniejszym odcieniem tego tła. Celem tej zmiany jest "lepsze maskowanie wojskowych statków powietrznych", co zapobiega ich wczesnemu wykryciu, przy jednoczesnym poprawnym oznakowaniu ich przynależności państwowej.

Polska Siły Powietrzne szykują się do wprowadzenia na uzbrojenie nowoczesnych myśliwców piątej generacji F-35. Szachownica , znak rozpoznawczy polskiego lotnictwa od dziesięcioleci, zostanie zastąpiona przez nowe, bardziej nowoczesne oznaczenia. Generał Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podkreślił, że decyzja ta jest podyktowana względami technologicznymi i operacyjnymi.

Nowe oznaczenia na F-35 to przede wszystkim technologia stealth, która zmniejsza widoczność maszyn w radarach przeciwnika. Generał Kukuła wyjaśnił, że zmiana ta jest konieczna: - To nie kwestia estetyki, lecz zdolności operacyjnych, na które wydajemy ogromne środki - napisał na serwisie X. Nowe, szare szachownice mają zwiększyć skuteczność operacji wojskowych i dopasować polskie siły powietrzne do standardów NATO.