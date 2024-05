Zmiany w ofertach operatorów. UE walczy z popularnymi pakietami

Chodzi o oferty typu "zero rating" , które umożliwiają użytkownikom korzystanie z wybranych aplikacji lub całych kategorii aplikacji bez uszczuplania dostępnego pakietu danych. Przykładem takiej oferty jest Social Pass od Orange , która pozwala na nielimitowane korzystanie z aplikacji takich jak TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, X, Pinterest, Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram oraz Parrot One.

Unia Europejska uznała jednak, że nielimitowany internet w ramach pojedynczych aplikacji narusza przepisy. Choć w Polsce zakaz świadczenia usług "zero rating" został wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), instytucja ta powołuje się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). TSUE już trzykrotnie orzekł, że tego typu oferty są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2015 roku, dostawcy usług internetowych powinni traktować wszystkie transmisje danych jednakowo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji, niezależnie od nadawcy i odbiorcy, konsultowanych lub rozpowszechnianych treści, wykorzystywanych aplikacji lub usług, czy też używanych urządzeń końcowych. Jeśli operator pozwala na nielimitowane korzystanie z jednej aplikacji do strumieniowania muzyki, podczas gdy konkurencyjne usługi uszczuplają paczkę danych, użytkownicy są zachęcani do korzystania z tej konkretnej aplikacji. Zdaniem TSUE, jest to sprzeczne z zasadą otwartego internetu.