Xiaomi Youpin – elektryczne łóżko z głosowym sterowaniem

Z zewnątrz mebel nie wyróżnia się niczym szczególnym i wygląda jak wiele innych, nowoczesnych łózek z zagłówkiem. Materac można kupić osobno, ale to nie on jest najważniejszy. Cała "magia" dzieje się w samym korpusie łóżka. O szczegółach informuje serwis GizChina.

W mebel wbudowano silniki, które pozwalają zmieniać kąt nachylenia materaca, a wszystkim można sterować z aplikacji w smartfonie lub głosowo.

Xiaomi Youpin (GizChina/Xiaomi)

Część szyjną Xiaomi Youpin można podnieść do 60 stopni, zaś fragment pod nogami – maksymalnie do 30 stopni. System nie ma żadnych zapadek i "skoków", przez co kąt można regulować płynnie.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Co ciekawe, poza możliwością pochylania dwóch części, łóżko ma także wbudowane "presety", które pozwolą użytkownikowi przyjąć odpowiednią pozycję do czytania, oglądania telewizji czy spania. Oprócz trybu "płaskiego", Xiaomi Youpin oferuje między innymi ułożenie, które za zapobiegać chrapaniu właściciela.

Na razie nie wiadomo, czy łóżko trafi do sprzedaży poza rynkiem chińskim. Tam zostało wycenione na niespełna 2 tysiące juanów, czyli około 1100 złotych. Warto przypomnieć, że niedawno Xiaomi zaskoczył także nowym produktem, który przyda się w łazience.