Bankomat wypłacił pomalowane banknoty? To nie przypadek

Obecnie, tylko 40 proc. bankomatów w Polsce jest wyposażona w system barwienia, który zapobiega kradzieży gotówki. Co istotne, system działa. Przekonali się o tym m.in. dwaj mężczyźni, którzy w 2024 roku dokonali włamania do bankomatów w Zbąszyniu, Dopiewie i miejscowości Podczele.

Jeśli otrzymasz zabarwione banknoty, niezwłocznie zgłoś się do najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego, gdzie zostaną one wymienione. Ważne jest, aby nie próbować nimi płacić, ponieważ mogłoby to zostać uznane za próbę wprowadzenia do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnego źródła.