Kamerki samochodowe mogą przysporzyć trudności. Jak uniknąć mandatu?

W Polsce właściciele wideorejestratorów nie mają powodów do obaw o ich legalność. Służby często posługują się tymi nagraniami do wyjaśniania przyczyn wypadków, kolizji, a także w postępowaniach przeciw przestępcom. Jednakże to, co jest dozwolone w Polsce, nie wszędzie jest takie bezproblemowe. W niektórych krajach za korzystanie z kamerki można zapłacić wysokie kary. Dlatego warto zwrócić uwagę, do jakich krajów się wybieramy.

Kamerka samochodowa - co grozi za jej posiadanie?

Kiedy wybieramy się za granicę z kamerą samochodową, może stać się ona istotnym utrudnieniem. Powinniśmy poświęcić chwilę, aby ją zdemontować, zwłaszcza przed podróżą do Austrii, gdzie obowiązuje całkowity zakaz ich używania. Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, może to zakończyć się grzywną. Mandaty mogą wynosić nawet 10 tysięcy euro, co przekracza 40 tysięcy złotych.

Podobna sytuacja obowiązuje w Portugalii, z kolei w Szwajcarii wymagane jest, aby każda osoba widoczna na nagraniu wyraziła na to zgodę. Niewielu ma ochotę i czas zatrzymywać się, aby uzyskać zgodę od przechodniów. Podobnie jest w Niemczech, gdzie publikowanie filmów może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych.

W Niemczech zasady są bardzo rygorystyczne; nagrywanie kamerką samochodową w trybie ciągłym jest zabronione. Jednakże, jeśli napotkamy sytuacje ekstremalne, możemy nagrywać, ale wszystkie twarze i numery rejestracyjne muszą być odpowiednio ukryte. Wśród krajów, gdzie można natrafić na problemy przy używaniu kamerki, znajdują się również: Luksemburg, Francja, Norwegia, Hiszpania i Słowacja.

Czy można dostać mandat za kamerkę w Polsce?