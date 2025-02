Piaskowy akumulator. Prawdziwy przełom w magazynowaniu energii

Włoskie miasto Salerno, położone w regionie Kampania, stanie się domem dla innowacyjnego magazynu energii bazującego na piasku . Ta inicjatywa jest realizowana przez firmy Magaldi i Enel X, a pojemność cieplna tej instalacji ma wynosić 13 MWh . Cały system, ważący 125 ton, zostanie zbudowany z użyciem technologii Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES) . Serwis gramwzielone.pl informuje, że system ten pozwala na przechowywanie energii cieplnej dzięki złożu fluidalnemu, które składa się z cząsteczek piasku krzemionkowego, stabilnych do temperatury rzędu 1000 stopni Celsjusza.

Ostatni etap polega na rozładowaniu energii, co odbywa się przy użyciu zintegrowanego wymiennika ciepła. Wymiennik ten obraca się w taki sposób, że aktyfikuje złoża fluidalne, a nagromadzona energia oddawana jest do medium, najczęściej przegrzanej pary o temperaturze do 600 stopni Celsjusza.