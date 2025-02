Szron w lodówce to zły znak. Lepiej działać jak najszybciej

Szron w lodówce jest oznaką, że urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo. Utrudnia prawidłowe przechowywanie żywności i może prowadzić do jej szybszego psucia się. Ponadto, zwiększa zużycie energii , co przekłada się na wyższe koszty eksploatacji.

Najczęstszą przyczyną powstawania szronu jest przepełnienie lodówki. Nadmiar produktów blokuje swobodny przepływ chłodnego powietrza, co prowadzi do kondensacji na powierzchniach wewnętrznych. Innym problemem mogą być nieszczelne drzwiczki. Uszkodzona lub zużyta uszczelka powoduje przenikanie ciepłego powietrza, co również skutkuje powstawaniem szronu.