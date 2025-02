Mały otwór przy aparacie w iPhonie. Jaką dokładnie pełni funkcję?

Ten mały otwór to nie przycisk ani część aparatu. Jest to mikrofon – zwykle jeden z trzech znajdujących się na obudowie (zależnie od modelu iPhone'a). Mikrofon ten nie jest przeznaczony do nagrywania głosu, lecz do redukcji szumów podczas nagrywania wideo. Dzięki temu jakość dźwięku jest wyższa, eliminowane są bowiem niepożądane szumy tła.