Tapety 3D ruchome – trendy projektowania na 2020 rok

Wnętrze Twojego domu stanowi odzwierciedlenie Twojego poczucia estetyki i gustu. Tapety 3D ruchome mogą pomóc Ci w oddaniu tego, co tak naprawdę czujesz i co chciałbyś, aby mówiły o Tobie wnętrza Twojego domu bądź mieszkania. Trend, jaki będzie stanowić tapetowanie ścian w 2020 roku z pewnością pozytywnie wpłynie na kreatywność podczas urządzania wnętrza i sprawi, że nabierze ono charakteru, którego nie udałoby się osiągnąć bez zastosowania tapety 3D ekskluzywne, które mogą być trójwymiarowe i przestrzenne.

Na czym polega tapetowanie ścian w 3D?

Tapetowanie ścian polega na umieszczeniu na ścianę obrazu, będącego nadrukiem fotograficznym, który może przedstawiać:

* wybrany przez nas wzór

* figury geometryczne

* fotografie rodzinne

* krajobrazy

Możemy umieścić go tak naprawdę w każdym pomieszczeniu, natomiast poszczególne wzory idealnie będą wpasowywały się w określone wnętrza. Dzięki temu stworzą niepowtarzalny klimat pomieszczenia, a my będziemy czuli, że nasz dom, to nie tylko puste, białe ściany, ale coś znacznie więcej, w co włożyliśmy mnóstwo naszego serca oraz talentu designerskiego.

Jaką tapetę wybrać do poszczególnych pomieszczeń w domu?

W salonie idealnie sprawdzi się ruchoma fototapeta 3D z motywem gór, wodospady ruchome bądź inne krajobrazy. Dzięki temu nasz salon, stanowiący niewątpliwie serce każdego domu, będzie dodatkowo ożywiony i nabierze światowego charakteru.

Tapety ścienne 3D do pokoju powinny być z kolei nieco bardziej stonowane i dopasowane do mieszkańca pokoju. Dla chłopca idealne będą motywy samochodów, robotów czy klocków lego — wszystko w zależności od jego upodobań. Z kolei dla maluchów, które nie mają jeszcze utrwalonej pasji możemy wybrać kolorowe motywy zwierzaków czy maskotek. Dla dzieci 3D będzie stanowiło niewątpliwie atrakcje i motyw, który wprawi ich w zachwyt.

Do sypialni najlepiej będą pasowały motywy uspokajające i kojące po całym dniu. W tym pomieszczeniu powinna więc dominować zieleń i kwiaty. Zieleń powoduje, że nasze oczy się relaksują, a kwiaty z kolei dają poczucie bycia w symbiozie z naturą i wpływają na lepsze samopoczucie zarówno wieczorem, jak i o poranku. Zarówno jeden jak i drugi motyw mogą otaczać kamienie, które na tapetach 3D prezentują się nad wyraz klimatycznie.

Fototapety 3D na ścianę do łazienki powinny z kolei komponować się z motywem czystości, nieskazitelności. Świetnie sprawdzą się tutaj wzory, związane z porą roku, jaką jest zima. Śnieżnobiały puch będzie świetnie korespondował z białymi elementami łazienkowej galanterii, tworząc klimat krainy magii. Możemy także wybrać motyw barwniejszy i kontrastowy — fototapety 3 D ruchome w łazience znacznie ją ożywią.

Jakie są modne tapety w 2020 roku?

Nowoczesne i modne w 2020 roku będą przede wszystkim tapety 3D ruchome na ścianę, zawierające następujące motywy:

* klasyczny i ponadczasowy krajobraz górski bądź z wodospadem w ruchomej formie — dzięki czemu nabiera nowoczesnego wydźwięku

* kwiaty oraz zieleń — dzięki modzie na folk oraz styl boho coraz bardziej cenione są subtelne elementy, związane z naturą

* geometryczne figury w trójwymiarowej oraz przestrzennej formie z efektem głębi — idealne do wnętrz w stylu loftowym oraz industrialnym

* własne zdjęcia — podkreślą ciepło domowego ogniska, a dzięki temu, że będą w 3D staną się ciekawe i niespotykane.

Dlaczego warto postawić na tapetę 3D w pomieszczeniu?

Do podstawowych zalet tapet 3D możemy zaliczyć:

* szeroki wybór wzorów, barw, stylów, w których ma zostać wykonana tapeta. Dzięki temu możemy dostosować ją nie tylko do wybranego przez nas pomieszczenia, ale także do stylu, jaki chcemy, aby dominował w naszym domu.

* możliwość ożywienia wnętrz. Całe pomieszczenie może być w stonowanych barwach, natomiast dzięki użyciu fototapety nabierze ono wyraźnego charakteru.

* umieszczając na ścianie fototapetę możemy także optycznie powiększyć pomieszczenia — wystarczy wybrać odpowiedni wzór i efekt gotowy.

* tapety nadają również przytulnego charakteru pomieszczeniom, które wydają się być chłodne. Dzięki zastosowaniu tapety 3D nie musimy martwić się o dodatki, ponieważ tapeta sama w sobie stanowi ozdobę pomieszczenia, a przy okazji nie zajmuje miejsca, które niekiedy stanowi dekoracyjne ograniczenie.

* zastosowanie tapety 3D umożliwia także udekorowanie całego pomieszczenia w stosunkowo niskiej cenie, co stanowi ogromną zaletę dla naszego budżetu.

* wciąż rozwijają się dziedziny technologiczne, związane z grafiką oraz fotografią i drukiem, dzięki temu w sferze tapet 3D wciąż zachodzą zmiany, umożliwiające oddawanie do rąk klientów produktów coraz lepszej jakości w coraz wydajniejszej cenie.