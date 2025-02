Jak czyścić, by nie zaszkodzić monitorowi? To musisz wiedzieć

Nie wszystkie monitory są jednakowe i niekoniecznie powinny być czyszczone w ten sam sposób. Rozróżniamy ekrany z powłoką szklaną, takie jak w nowszych urządzeniach iMac czy MacBook , oraz ekrany bez powłoki szklanej spotykane w większości komputerów z systemem Windows. Te drugie są bardziej podatne na uszkodzenia podczas czyszczenia . Dlatego przed czyszczeniem warto sprawdzić, z jakim typem masz do czynienia.

Podstawową zasadą jest, aby nigdy nie rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na ekran . Unikaj również używania ręczników papierowych, które mogą porysować powierzchnię. Zawsze używaj wody destylowanej do czyszczenia i nie stosuj dużego nacisku.

Ręcznik papierowy do ekranów. Dlaczego nie jest to dobre rozwiązanie?

Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie osusz monitor z użyciem suchej ściereczki z mikrofibry lub pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do zaleceń producenta dotyczących pielęgnacji ekranu, co pomoże utrzymać sprzęt w doskonałym stanie przez dłuższy czas.