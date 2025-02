Zadbaj o silnik turbo. Kluczowe zasady do przedłużenia jego żywotności

Jeżeli użytkowaliście wcześniej samochód z silnikiem wolnossącym, przejście na turbodoładowaną jednostkę benzynową z pewnością zmieni wasze wrażenia z jazdy. Jeden z największych atutów to wyższy moment obrotowy dostępny już przy niższych obrotach silnika , co stanowi istotną różnicę w porównaniu z wolnossącymi silnikami.

Nowoczesne oleje przyczyniają się do szybszego zabezpieczenia silnika oraz turbosprężarki zaraz po uruchomieniu, nawet gdy są jeszcze chłodne. Jednakże nie zawsze są one świeże i mogą nie spełniać nowych norm jakościowych. Rozgrzewanie płynu chłodniczego do 90 st. C nie oznacza jeszcze, że silnik jest gotowy do pełnego użycia.