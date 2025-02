Tankowanie 'pod korek' to pułapka. Jak uniknąć zbędnych kosztów?

Specjaliści, jak na przykład mechanicy , zazwyczaj nie polecają tankowania do pełna. W instrukcjach pojazdów często pojawiają się ostrzeżenia przed takim działaniem, ponieważ istnieje ryzyko, że podczas tankowania, paliwo zacznie się wylewać przez niewielki odpływ, prowadząc do strat

Dodatkowym problemem mogą być różne typy dystrybutorów na stacjach. Mogą one powodować cofnięcie się paliwa, co skutkuje nadmiernymi kosztami, gdyż za rozlaną ilość także trzeba zapłacić. Przepełnienie zbiornika może również uszkodzić system odpowietrzania, co potencjalnie prowadzi do kosztownych napraw.