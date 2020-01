RetroN Jr czyli Gameboy, ale stacjonarny. Retrokonsola od HyperKin

Co ciekawe, konsola RentroN Jr zaczęła swój żywot jako żart na pierwszy dzień kwietnia 2 lata temu. Pozytywny odzew był tak duży, że firma w końcu postanowiła przekłuć go w prawdziwy produkt i zaprezentowała w Las Vegas na CES 2020.

Odpal gry z Game Boya na TV

Nie jest to oficjalny system wydany przez samo Nintendo, a po prostu zgodny z kartridżami z takich konsol przenośnych jak Game Boy, Game Boy Classic i Game Boy Advance. Najdziwniejszy jest oczywiście fakt przerobienia platformy mobilnej na stacjonarną. Z drugiej strony odpalanie w emulatorze na PC Pokemonów z Game Boya było swojego czasu bardzo popularne, więc chyba nie ma powodów do zdziwienia.

Konsola o wyglądzie przypominającej sześcian ma na górze umieszczoną szczelinę na kartridże. Podpina się ją do TV za pomocą kabla HDMI, który skaluje oryginalną rozdzielczość gier do 720p. Można też wyprowadzić sygnał złączem kompozytowym. RetroN Jr zaopatrzono też w port audio minijack, USB i złącze Game Boy Link Port, którym oryginalne łączyło się Game Boye. Zasilanie dostarcza USB C.

HyperKin nie ustalił jeszcze jaki wariant kontrolerów dołączy. Tzn. bezprzewodowe czy przewodowe. Nie znamy także ceny, ani daty premiery, ale twórcy zapewniają, że RetroN Jr będzie możliwy do kupienia jeszcze w 2020 roku.

Źródło: Liliputing