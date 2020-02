Caviar Cyberphone czyli iPhone 11 Pro jak Tesla Cybertruck. Luksusowa rosyjska edycja

Jeśli już ktoś zdecyduje się na nieco ekscentryczną przeróbkę iPhona, to wcale nie ma problemów z gwarancją. Caviar udziela jej normalnie jak na nowy produkt, to nie modyfikacje robione na naszej sztuce dostarczonej do rosyjskiego producenta. Podobnie jak oryginalnie przy kupnie normalnej edycji Apple, tutaj też gwarancja wynosi rok, a nie typowe dla naszego rynku dwa lata.

iPhone 11 Pro z nową obudową. Metalowy ekskluzywny gadżet

Nad wnętrznościami smartfonów nie trzeba się rozwodzić. To (zależnie od wersji) po prostu iPhone 11 Pro lub iPhone 11 Pro Max, więc najwyższej klasy sprzęt Apple. W dodatku można wybrać edycje z pamięcią 64 GB, 256 GB lub 512 GB. Kwestia wyglądu to też nie wyłącznie jedna propozycja. Droższy i masywniejszy Cyberphone lub nieco lżej wyglądający Cyberphone Light.

Obudowa smartfonów jest wytrzymała, wykonana z metalu. W dodatku posiada coś na kształt zabezpieczenia ekranu i podstawki. Jeśli taki nietypowy i retrofuturystyczny wygląd iPhona spodoba się, to co prawda wysyłka jest darmowa do odbiorców na całym świecie, ale telefony wiążą się z naprawdę wysokimi wydatkami.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

iPhone o wzornictwie jak Tesla czy nowy samochód?

Cyberphone Light iPhone 11 Pro w cenie od 4260 dolarów (około 16555 złotych), do 11390 dolarów (44250 złotych). Jako iPhone 11 Pro Max to już wydatek od 4740 dolarów (18415 złotych) do 11860 dolarów (46080 złotych). To jeszcze nie wszystko, będzie drożej.

Cyberphone (bez dopisku Light) iPhone 11 Pro zaczyna się od ceny 5990 dolarów (23270 złotych) do 13110 dolarów (50935 złotych), a wybierając Cyberphone iPhone 11 Pro Max, zapłacimy minimum 6460 dolarów (25100 złotych), a nawet 13590 dolarów (52800 złotych). Zabawa naprawdę nie jest tania. Równie dobrze, można kupić samochód.

Źródło: Liliputing